В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет метеорологическое лето

Метеорологическое лето предположительно придет в московский регион после 26 мая. Тогда среднесуточная температура превысит 15 градусов. Об этом сообщила ведущая сотрудница Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В конце мая ожидается уже практически летняя температура, 26 мая она переходит через 15 градусов к более высоким значениям ― это то, что некоторые называют метеорологическим летом», ― цитирует ее слова ТАСС.
Макарова отметила, что эта информация особенно важна работникам агрокультурной сферы, но и обычные люди почувствуют при такой температуре наступление лета.
Апрель в московском регионе закончился похолоданием, снегопадами и дождями. К 1 мая выпавший снег в столице растаял. Начало месяца выдалось теплым: в субботу днем Гидрометцентр прогнозирует от +13 до +15 градусов, в воскресенье ― от +19 до +21.