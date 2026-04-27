Снег в конце апреля: что происходит в российских регионах из‑за балтийского циклона

Москва
Циклон возник перед уик-эндом над Ботническим заливом на севере Балтийского моря. Сперва он принес тепло, в затем — осадки. Москву покрыл 12-сантиметровый снежный покров — рекордный за 55 лет. Из-за него в столице возникли проблемы с транспортом, а прокат самокатов и велосипедов приостановили.
Поезда на Савеловском направлении остановились из-за обрыва контактного провода на перегоне Лобня-Марк. В Московской области, по информации Mash, упали примерно 1200 деревьев. 475 машин (более сотни — только в самом городе) оказались повреждены. Жители некоторых районов жаловались на перебои с электроснабжением. Особенно в этом отношении пострадал Дмитров — там света нет у 9 тыс. человек.
В Подмосковье в результате аварии погибли два человека. Еще шесть человек пострадали из-за падения деревьев.
Петербург
Петербург столкнулся сперва с дождями, а потом с мокрым снегом, который вскоре растаял. За последние три дня в городе выпало 88% месячной нормы осадков. Хотя сам Петербург избежал сугробов, его предместьям повезло меньше. В Сосново высота снега составила 21 см, в Воейково — 19 см, в Гатчине — 9 сми, в Шлиссельбурге — 8 см.
Пострадавших в Ленинградской области, согласно сообщениям ГУ МЧС, нет. Местные жители стараются не выезжать на дороги на летней резине. За минувшие выходные в регионе произошли 217 автомобильных аварий, сколько из них связаны с погодными условиями — неясно.
Самара
В Самарской области из-за непогоды погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка, на которую упало дерево. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал случившееся «ужасной трагедией». Он добавил, что в регионе есть также пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь.
«В регионе — оранжевый уровень опасности — порывы ветра до 27 м/с. Повреждаются кровли зданий, линии электропередачи, остановки транспорта, автомобили, деревья. К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе», — рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.
Псков и Новгород
Псковская область, как и Ленинградская, столкнулась с мокрым снегом и шквалистым ветром. Скорость ветра достигает 22 метров в секунду. Циклон лишил электроснабжения сотни населенных пунктов в регионе. Восстановить его к вечеру 27 апреля удалось в 817 поселениях.
В Новгородской области без света остались более 22 тыс. человек. Отключения зафиксированы в Валдайском, Демянском, Любытинском, Мошенском, Новгородском, Окуловском, Парфинском, Пестовском, Солецком, Старорусском, Хвойнинском и Чудовском округах. Погода на северо-западе России при этом продолжает ухудшаться.
Рязань, Калуга, Тула
В Рязанской области налипание мокрого снега и ветер привели к обрывам проводов. Наиболее пострадали Рязанский, Старожиловский и Михайловский округа. В Калужской области энергетики активно работают в Тарусском, Жуковском и Ферзиковском округах.
Новосибирск
Тем временем, в Новосибирской области объявлено двухдневное штормовое предупреждение. Ветер в регионе достигал 27 метров в секунду. Он сносил крыши зданий и валил столбы. Уровень воды в местных реках растет. МЧС призывает жителей в зоне возможного подтопления подготовиться.
В Сибири, в отличие от других частей страны, тепло. Вместо снега там — ураганы, которые в ближайшие дни обещают смениться резким похолоданием и грозами.
Циклон, который пришел с Баренцева моря и обрушился на Россию, назвали Илви. По словам МЧС, из-за него по всей России пострадали не менее 31 человека. Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье, а также в Ярославской, Вологодской, Оренбургской областях. В других регионах — желтый уровень.
28 апреля синоптики обещают Мурманской области сильную метель, Владимирской и Костромской областям — налипание мокрого снега. Скорость ветра в Приволжье и в Татарстане достигнет 23 метров в секунду. В Оренбургской области ожидаются даже более сильные ветра. На юге России прогнозируют заморозки. В нескольких регионах — Карелии, Дагестане, Псковской и Томской областях — в ближайшие дни сложится чрезвычайная пожарная опасность.