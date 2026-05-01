Вышел трейлер документального фильма о Мартине Шорте

Netflix опубликовал трейлер документального фильма «Марти, жизнь коротка». Премьера проекта состоится 12 мая.
Картина объединяет редкие архивные материалы и интервью с близкими друзьями и коллегами Мартина Шорта. Среди них — Стив Мартин, Юджин Леви, Том Хэнкс и Кэтрин О’Хара. В фильме появился даже культовый персонаж Шорта — Джимини Глик.
«Марти, жизнь коротка» рассказывает о взлете актера как одного из самых ярких комиков своего поколения, но и показывает его как человека, пережившего серьезные личные трагедии.
В детстве он потерял брата и родителей, а во взрослом возрасте столкнулся с утратой жены Нэнси Долман. Режиссером ленты стал Лоуренс Кэздан.