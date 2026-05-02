В «Суперсемейке-3» будут сцены в формате IMAX

В мультфильме «Суперсемейка-3» появятся сцены, которые будут расширяться до формата 1,43:1, то есть на экран IMAX. Об этом сообщает Culture Crave.
О разработке третьей части Pixar объявила летом 2024 года на выставке D23. Этот фильм станет первым во франшизе, который снимет не Брэд Берд: ранее он был режиссером, сценаристом и одним из продюсеров оригинальной «Суперсемейки» 2004 года и ее сиквела 2018 года.
Над третьей частью Берд будет трудиться в качестве сценариста и продюсера. Режиссерское кресло займет Питер Сон, ранее снявший «Элементарно», собравший в мировом прокате около 500 млн долларов.
Производство «Суперсемейки-3» запустили в марте — об этом рассказала Холли Хантер, озвучивавшая Эластику в первых двух мультфильмах. Сам фильм, как сообщал The Wall Street Journal, планируют выпустить в 2028 году.
Оригинальная «Суперсемейка» рассказывает историю Мистера Исключительного и Эластики, вынужденных жить обычной жизнью после запрета супергероев. Картина собрала в мировом прокате более 630 млн долларов. Действие «Суперсемейки-2» происходило сразу после событий первой части, несмотря на то что премьера мультфильма состоялась спустя 14 лет после выхода оригинала.