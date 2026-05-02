Диего Луна присоединился к актерскому составу лайв-экшн-ремейка «Рапунцель»

Disney объявила, что Диего Луна, известный по «Андору» и «Изгою-один» из вселенной «Звездных войн», исполнит уникальную роль в лайв-экшн-ремейке мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Персонаж, которого сыграет актер, был создан специально для этой картины. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером «Рапунцель» выступит Майкл Грейси («Величайший шоумен»). Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром») по мотивам анимационной картины 2010 года. Роли принцессы и Флинна Райдера исполнят Тиган Крофт и Майло Манхайм.

На роль злодейки матушки Готель претендует актриса Кэтрин Хан, известная по сериалам «Это все Агата» и «ВандаВижн». Ранее сообщалось, что Disney вела переговоры со Скарлетт Йоханссон, но актриса отказалась от участия из-за занятости в «Бэтмене-2» и перезапуске «Изгоняющего дьявола».

Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» представил современную интерпретацию классической сказки братьев Гримм о принцессе, запертой в башне. Лента собрала в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создала короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Рапунцель: Новая история».

