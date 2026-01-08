Главные роли в фильме «Рапунцель» сыграют Тиган Крофт и Майло Манхайм

Стали известны имена актеров, которые сыграют в лайв-экшн-ремейке диснеевского мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Главные роли достанутся Тиган Крофт из «Титанов» и Майло Манхайму из «Зомби», сообщил Deadline.
Режиссером проекта выступит Майкл Грейси («Величайший шоумен»). Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром») по мотивам анимационной картины 2010 года. Дата релиза нового фильма пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон может исполнить в игровой адаптации роль матушки Готель. Однако актриса отказалась от этих намерений. Замену ей пока не нашли.
Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» представил современную интерпретацию классической сказки братьев Гримм о принцессе, запертой в башне. Центральных персонажей озвучили Мэнди Мур и Закари Леви.
Лента собрала в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создала короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Рапунцель: Новая история».