Главные роли в фильме «Рапунцель» сыграют Тиган Крофт и Майло Манхайм

Фото: Disney

Стали известны имена актеров, которые сыграют в лайв-экшн-ремейке диснеевского мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Главные роли достанутся Тиган Крофт из «Титанов» и Майло Манхайму из «Зомби», сообщил Deadline.

Режиссером проекта выступит Майкл Грейси («Величайший шоумен»). Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром») по мотивам анимационной картины 2010 года. Дата релиза нового фильма пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон может исполнить в игровой адаптации роль матушки Готель. Однако актриса отказалась от этих намерений. Замену ей пока не нашли.

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» представил современную интерпретацию классической сказки братьев Гримм о принцессе, запертой в башне. Центральных персонажей озвучили Мэнди Мур и Закари Леви.

Лента собрала в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создала короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Рапунцель: Новая история».

На роли принцессы и Флинна Райдера в новой версии «Рапунцель» претендовали Джиджи Хадид и Кори Милкрист. Хадид своими пробами осталась довольна, а вот Милкрист признался, что провалил кастинг, поскольку не смог хорошо петь.

