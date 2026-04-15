«Бонд с кнопкой» и «Аффинаж» выступят на фестивале «Близость» в ДК «Альфа Кристалл»

4 июля в московском ДК «Альфа Кристалл» пройдет инди-фестиваль «Близость». В программе — музыка от инди-фолка и дрим-попа до арт-панка и электроники.
На фестивале выступят «Бонд с кнопкой», «Аффинаж» и Дарья Виардо. В лайнапе также заявлены «Рубеж веков», «Где Фантом?», «Деревянные Киты», obraza net, «я Софа», «кё», «Один в оленьем парке», «ПИЛС», «Черное на белом», Хацкевич и «Аквапарк».
На фестивале будут работать три сцены: две разместятся на открытом воздухе, одна — в здании ДК. Для гостей оборудуют фудкорты и лаунж-зоны.
Музыкальным куратором события выступил Илья Золотухин. Его принцип: группы на главной сцене выступят либо в расширенном составе, либо со специальной программой. Подробности и сюрпризы организаторы раскроют в мае и июне.
Билеты уже доступны на «Афише».