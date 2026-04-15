Сидни Суини вновь снялась для рекламной кампании American Eagle

Сидни Суини снялась для новой летней кампании American Eagle спустя несколько месяцев после скандала вокруг рекламы джинсов.

В рекламном ролике звезда «Эйфории» позирует в джинсовых шортах на фоне голубого неба. «Какой бренд на мне?» — спрашивает она, после чего на экране появляются слова «Сид — для краткости».

Главный маркетинговый директор American Eagle Крейг Броммерс заявил, что образ Сид олицетворяет «настоящую, аутентичную личность, более кежуал-версию Сидни Суини».

Предыдущая, осенняя кампания, построенная на игре слов «гены» и «джинсы», вызвала волну критики. Некоторые обвинили рекламу в пропаганде нереалистичных стандартов красоты, другие — в объективации женщин, а третьи — в отсылке к евгенике. Президент Дональд Трамп тогда назвал рекламу «самой горячей» и похвалил актрису.

Несмотря на критику, кампания стала самой успешной в истории бренда. Акции American Eagle Outfitters выросли на 22%, а реклама получила более 55 млрд просмотров. «Огромное большинство американцев поняли, что кампания была о джинсах. Это была ее история», — отметил Броммерс. По его словам, во время кампании бренд привлек новых покупателей в каждом округе США.

