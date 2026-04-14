Актриса Руби Роуз обвинила певицу Кэти Перри в домогательствах

Австралийская актриса и телеведущая Руби Роуз, известная по сериалам «Оранжевый — хит сезона» и «Бэтвумен», обвинила певицу Кэти Перри в домогательствах. Об этом она написала в соцсетях.

Роуз прокомментировала публикацию издания Complex, в которой рассказывалось о реакции Перри на выступение Джастина Бибера на фестивале «Коачелла».«Кэти Перри домогалась меня в ночном клубе Spice Market в Мельбурне. Кому какое дело, что она думает», — написала актриса.

Высказывание Роуз привлекло внимание пользователей. Вскоре у ее поста появились тысячи лайков и сотни комментариев. Руби поделилась деталями предполагаемого нападения. Он якобы произошел, когда артистке было немного за 20.

«Сейчас мне 40. Мне потребовалось почти два десятилетия, чтобы сказать об этом публично. Хотя я очень благодарна, что прожила достаточно, чтобы обрести собственный голос, это показывает силу влияния травмы и сексуализированного насилия», — добавила Роуз.

Она рассказала, что в ночь предполагаемого насилия «отдыхала» на коленях у лучшей подруги и пыталась избежать внимания Перри. Но та, по словам Руби, «оттянула в сторону свое нижнее белье» и потерлась гениталиями о ее лицо.

Роуз утверждает, что после этого ее вырвало прямо на Перри. Актриса пояснила, что не стала обращаться в полицию из‑за случившегося тогда. Она заявила, что рассказывала публично о случившемся, но в формате «смешной пьяной истории».

«Позже она [Перри] согласилась помочь мне получить визу в США. Поэтому я держала это в секрете. Но я же вам говорила, что она нехороший человек», — добавила Руби.
Перри ответила на обвинения со стороны коллеги. Ее представители подчеркнули, что они «не только категорически ложны, но и представляют собой опасную, безрассудную ложь».

«У госпожи Роуз хорошо задокументированная история серьезных публичных обвинений в социальных сетях в адрес различных лиц, которые неоднократно отрицались теми, к кому были обращены», — заявили они.

Роуз сперва утверждала, что не заинтересована в том, чтобы судиться с Перри. Она объясняла свои внезапные откровения тем, что «нужно выпустить это из своего бедного тела, пока в нем не появился рак». Позднее актриса написала, что обратилась в полицию по целому ряду преступных случаев. Пожаловалась ли она в правоохранительные органы на Перри, неясно.

«Сегодня я завершила все свои заявления. Это означает, что я больше не могу комментировать, репостить или публично обсуждать какие‑либо из этих случаев или причастных к ним людей. Будет выглядеть так, будто я игнорирую все, от сообщений с поддержкой до чужого опыта, но это не так. Это стандартное требование полиции и в каком‑то смысле облегчение. Теперь я могу начать процесс исцеления», — сказала Роуз.

Ранее артистка признавалась, что на протяжении многих лет была «слишком ранена и боялась предпринять соответствующие шаги». Она поделилась, что сталкивалась с эпизодами посттравматического расстройства и выливала в соцсети пустые угрозы «разобраться с людьми», имен которых не называла. Это привело Роуз, по ее словам, к «дальнейшему разжиганию слухов» о кк «нестабильности и непрофессионализме».

