В Париже мучжина выиграл в лотерею картину Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро

Фото: Foc Kan / Getty Images

В Париже программист Ари Ходара поучаствовал в благотворительной лотерее и выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью более 1 млн евро. Об этом написал The Guardian.

Мужчина узнал о своей победе, ответив на видеозвонок из аукционного дома Christie’s. 58-летний Ходара сперва засомневался, не разыгрывают ли. Но выигрыш оказался не шуткой.

Ари действительно стал владельцем полотна «Голова женщины», написанного испанским мастером в 1941 году. На билет для участия в благотворительной лотерее испанец потратил лишь 100 евро — и неожиданно разбогател.

«Сначала я расскажу новости моей жене, которая еще не вернулась с работы. И первым делом, думаю, я воспользуюсь возможностью и сохраню картину», — прокомментировал программист, который назвал себя поклонником Пикассо.

Ходара был одним из 120 тысяч участников лотереи, в ходе которой собрали 12 млн евро. Один миллион организаторы заплатили галерее Opera Gallery, которой принадлежал портрет Доры Маар кисти Пикассо. Арт-дилер запросил за картину льготную сумму — изначальная цена картины составляла 1,45 млн евро.

Внук художника Оливье поддержал передачу работы победителю лотереи. «Мой дедушка был очень щедрым, но в то же время сдержанным. <…> Поэтому для меня этот проект является абсолютно логичной и закономерной частью его наследия», — сказал он.

Наследник Пикассо отметил, что «Голова женщины» — это «очень интересная работа», которую легендарный автор написал в той же мастерской, где он создал «Гернику».

«Этот период был важен для моего деда, потому что он находился в конце процесса развода со своей первой женой, Ольгой Хохловой, — развода, который так и не состоялся, потому что Франко отменил закон о разводе. <…> Этот период был также очень сложным из‑за оккупации Парижа нацистами. Поэтому цвета здесь темнее обычных, преобладают коричневый, черный и серый. Хотя это прекрасное изображение женщины, в нем все еще чувствуется атмосфера Пикассо. Мой дедушка сохранил эту картину как напоминание о том времени», — рассказал Оливье.

Благотворительную лотерею организовали в 2013 году, чтобы собрать деньги на исследования болезни Альцгеймера. Идея ее принадлежала французскому телепродюсеру и ведущей Пери Кошен. В первый год победитель также получил картину Пикассо — «Человека в оперной шляпе». Шедевр выиграл житель Пенсильвании, работавший в компании по производству противопожарных систем.

