Кейт Бланшетт сыграет Марту Стюарт в байопике

Австралийская актриса Кейт Бланшетт исполнит роль телеведущей Марты Стюарт в биографическом фильме под рабочим названеим«Good Thing» («Хорошая вещь»). Об этом сообщил Variety.
Картину, посвященную карьере лайфстайл-звезды, снимет Яница Браво, известная по фильму «Зола». Сценарий проекта написал Рики Толлман. Бланшетт выступила продюсером байопика вместе с Коко Франчини, Рэнди Манис и Нилом Додсоном.
Кто, помимо Бланшетт, снимется в ленте, пока неясно. Также неизвестно, когда начнутся съемки и каким именно будет сюжет.
Фильм, как предполагается, расскажет, как домохозяйка сперва стала популярным автором поваренных книг, а затем превратилась в настоящего медиамагната. В 90-х Стюарт запустила журнал о кулинарии, стала телеведущей и создала медиахолдинг.
Ее жизнь, впрочем, не обошлась без скандалов. В конце 2001 года Стюарт продала свою долю в компании ImClone Systems, узнав конфиденциальную информацию о ситуации в бизнесе. За использование этих данных для избежания убытков ее три года спустя осудили на пять месяцев тюрьмы и два года под надзором.