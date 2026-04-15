Вышел трейлер финального сезона «Благих знамений». Шоу завершится 90-минутным эпизодом

Prime Video опубликовал трейлер третьего, заключительного сезона сериала «Благие знамения». Релиз состоится 13 мая.
Экранизация романа Терри Пратчетта завершится одним эпизодом продолжительностью 90 минут. Сюжет продолжит события второго сезона.
В нем ангел Азирафель (Майкл Шин) принял предложение вернуться на небеса и стал Верховным архангелом, оставив демона Кроули (Дэвид Теннант). Их многовековая дружба разрушена. Теперь на Азирафеля возложена ответственность за второе пришествие, что становится для него тяжелым бременем.
К Майклу Шину и Дэвиду Теннанту вновь присоединились Дун Макичан, Глория Обианьо, Лиз Карр, Пол Чахиди, Келин Сепульведа и Дерек Джейкоби. Билал Хасна сыграл Иисуса.
Производство финального сезона заняло больше времени из-за обвинений, выдвинутых против создателя шоу Нила Геймана, которые он отрицает. Гейман участвовал в написании сценария последнего эпизода, но затем отошел от работы над проектом.
Именно в этот момент формат сезона изменился с нескольких эпизодов на один 90-минутный фильм. Другой проект Геймана для Prime Video, «Сыновья Ананси», пока не вышел на экраны.