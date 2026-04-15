A24 выпустит режиссерский дебют Майи Эрскин из «Мистера и миссис Смит»

Эрскин известна по первому сезону шпионского сериала «Мистер и миссис Смит», вышедшему в 2024 году. Вторую главную роль в проекте исполнил Дональд Гловер. Сериал стал одним из самых популярных на платформе Prime Vidео и собрал 16 номинаций на «Эмми».