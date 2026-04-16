Джейкоб Элорди и Маргарет Куолли на первых кадрах «Созвездия пса» Ридли Скотта

Шарлиз Терон сыграет Калипсо в «Одиссее» Нолана
ИИ-кавер на «Седую ночь» поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam
Эль Фэннинг и Каллум Тернер на постерах сатирического триллера «Подрезка кустов роз»
Приложение Zaycev.Net возглавило топ российского App Store
Минпросвещения: первоклассники должны делать домашние задания не дольше часа
В Москве с начала года у таксистов изъяли почти 700 машин
Скайлер Гисондо собирается сделать предложение Ариане Гранде в трейлере «Знакомства с родителями-4»
Вышел тизер фильма, в котором воскресили Вэла Килмера с помощью ИИ
В Париже мучжина выиграл в лотерею картину Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро
Кейт Бланшетт сыграет Марту Стюарт в байопике
Аманда Сейфрид и Гейтен Матараццо присоединились к фильму-мюзиклу «Октет»
Вышел трейлер финального сезона «Благих знамений». Шоу завершится 90-минутным эпизодом
Деми Мур снимется с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в триллере «Тиран»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию
На Лазурном Берегу начались съемки четвертого сезона «Белого лотоса»
Александра Даддарио и Финн Уиттрок появились в трейлере фильма о кондитерской компании Hershey’s
Сериал «Извне» продлили на финальный, пятый сезон
Патрик Шварценеггер и Фиби Дайневор снимутся в экранизации «Пляжного чтива» Эмили Генри
IKEA и Chupa Chups выпустят лимитированную коллекцию леденцов со вкусом фрикаделек
Вышел трейлер пятого сезона «Беспринципных». Премьера состоится 30 апреля
«Бонд с кнопкой» и «Аффинаж» выступят на фестивале «Близость» в ДК «Альфа Кристалл»
Фестиваль кинодебютов «Святая Анна» объявил победителей
Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке
Тимоте Шаламе неожиданно увеличил продажи билетов в оперу и балет после скандальных комментариев
Фильм по «Игре престолов» получил название — «Завоевание Эйгона»
Сидни Суини вновь снялась для рекламной кампании American Eagle
A24 выпустит режиссерский дебют Майи Эрскин из «Мистера и миссис Смит»
Канье Уэст перенес концерт в Марселе на неопределенный срок

Джейкоб Элорди и Маргарет Куолли на первых кадрах «Созвездия пса» Ридли Скотта

Фото: Esquire, Mubi

Esquire опубликовал первые кадры нового фильма Ридли Скотта, режиссера «Гладиатора» и «Чужого», — постапокалиптической драмы «Созвездие пса». Картина выйдет в мировой кинопрокат 28 августа.

«Созвездие пса» — экранизация книги Питера Хеллера «The Dog Stars», написанной в 2012 году. Действие разворачивается после глобальной пандемии, уничтожившей большую часть человечества. В живых остались единицы, среди которых пилот Хиг (Джейкоб Элорди, «Франкенштейн») и его верный пес по кличке Джаспер. Хигу некуда лететь: он обследует окрестности и пытается наладить контакт с разрозненными группами зараженных.

1/3
© Esquire, Mubi
2/3
© Esquire, Mubi
3/3
© Esquire, Mubi

Сам Скотт говорит о фильме как о вселяющем надежду: «Я думаю, было уже слишком много апокалиптических фильмов. И я сам начал с довольно мрачного, когда много лет назад сделал „Бегущего по лезвию“. Мрачности „Бегущего по лезвию“ не было предела. В этом же фильме меня больше всего радует то, что удалось передать сильное чувство надежды. „Всё будет хорошо“. Если поступать правильно, это напоминает выражение: На Бога надейся, а сам не плошай».

Маргарет Куолли («Субстанция») исполняет роль Симы — врача, которая занимается земледелием. Актриса делится: «Я родилась в Монтане, и мой отец был фермером, так что в этом было что-то знакомое и естественное для меня. Меня привлекла чистота фильма. И конкретно в Симе меня очень привлекла ее надежда и способность видеть людей такими, какие они есть».

