Джейкоб Элорди и Маргарет Куолли на первых кадрах «Созвездия пса» Ридли Скотта

Esquire опубликовал первые кадры нового фильма Ридли Скотта, режиссера «Гладиатора» и «Чужого», — постапокалиптической драмы «Созвездие пса». Картина выйдет в мировой кинопрокат 28 августа.
«Созвездие пса» — экранизация книги Питера Хеллера «The Dog Stars», написанной в 2012 году. Действие разворачивается после глобальной пандемии, уничтожившей большую часть человечества. В живых остались единицы, среди которых пилот Хиг (Джейкоб Элорди, «Франкенштейн») и его верный пес по кличке Джаспер. Хигу некуда лететь: он обследует окрестности и пытается наладить контакт с разрозненными группами зараженных.
Сам Скотт говорит о фильме как о вселяющем надежду: «Я думаю, было уже слишком много апокалиптических фильмов. И я сам начал с довольно мрачного, когда много лет назад сделал „Бегущего по лезвию“. Мрачности „Бегущего по лезвию“ не было предела. В этом же фильме меня больше всего радует то, что удалось передать сильное чувство надежды. „Всё будет хорошо“. Если поступать правильно, это напоминает выражение: На Бога надейся, а сам не плошай».
Маргарет Куолли («Субстанция») исполняет роль Симы — врача, которая занимается земледелием. Актриса делится: «Я родилась в Монтане, и мой отец был фермером, так что в этом было что-то знакомое и естественное для меня. Меня привлекла чистота фильма. И конкретно в Симе меня очень привлекла ее надежда и способность видеть людей такими, какие они есть».