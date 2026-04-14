Улицы Варанаси в трейлере «Песен джиннов» Романа Михайлова

Кинопрокатная компания К24 опубликовала трейлер девятого фильма Романа Михайлова «Песни джиннов». Премьера состоится на ММКФ в рамках программы «Русские премьеры».
«Песни джиннов» — третий фильм Михайлова, снятый в Индии: ранее он работал там над «Жар-птицей» и «Надо снимать фильмы о любви». Проект создан в копродукции с индийской компанией Respect India Entertainment и с участием профессиональных индийских актеров. Большая часть съемок проходила в Варанаси. Одной из площадок стал настоящий ашрам — духовная община во главе с гуру, куда со всего мира приезжают за развитием через духовные практики.
Фильм разделен на четыре главы, в которых герои переживают сакральный опыт. По сюжету две актрисы блуждают по улицам Варанаси в новогоднюю ночь, а герои из Гоа готовят музыкальное мероприятие с участием звезд российской эстрады. Однажды они окажутся на корабле, где будут по очереди рассказывать свои истории.
В фильме снялись звезды Болливуда Манасви Мамгаи («Суд») и Вьом Ядав («Гарми»). Роли исполнили и российские актеры Виктория Мирошниченко («Дылда»), Анастасия Негинская («Первый номер»), Владимир Трушников («Беспринципные», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), звезда шоу-бизнеса Светлана Бондарчук и певица Юлия Волкова из t.A.T.u.