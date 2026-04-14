Улицы Варанаси в трейлере «Песен джиннов» Романа Михайлова

Евгения Некрасова получила Премию О.Генри за лучший рассказ
Актриса Руби Роуз обвинила певицу Кэти Перри в домогательствах
Синоптик: пик похолодания в Москве придется на понедельник 20 апреля
Судья танцевального фестиваля Frame Up высмеял фигуру участницы. Она оказалась беременной
Ариана Гранде и Бен Стиллер в тизере «Знакомства с родителями-4»
«Картины дружеских связей» Сони Райзман выйдут в «цифре» 23 апреля
В Москве появится филиал кабаре «Шум» ― с петербургской праздничной кухней и поэтическими вечерами
Леди Гага анонсировала концертный фильм «Mayhem: Requiem»
20th Century Studios экранизирует игру 99 Nights in the Forest из Roblox
Николь Кидман рассказала, что обучается на доулу смерти
Россиянка спасла волка, которого сбила машина, и назвала его Кулич
Вышел трейлер концертного 3D-фильма Билли Айлиш, снятого Джеймсом Кэмероном
Футболист Жоржиньо назвал инцидент с дочерью и охраной Чаппелл Роан недоразумением
Сервис доставки выпустил 5 коллекционных фигурок. Среди них — модель курьера
Новый фильм Кантемира Балагова покажут в Каннах
Каждый третий россиянин готов попробовать микросмены на работе
К 2050 году метаболическая болезнь печени будет у 1,8 млрд человек
Более тысячи голливудских звезд выступили против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery
В Москве пройдет форум о поддержке женщин, воспитывающих детей с редкими заболеваниями
Барби Феррейра объяснила уход из «Эйфории»: «Это не стоило того»
Ночные клубы в Лондоне закрываются из‑за изменения привычек у молодежи
Лиам Галлахер отреагировал на включение Oasis в Зал славы рок-н-ролла
Nordwind Airlines приостанавливает рейсы между Москвой и Петербургом
VK хочет встроить новости «Дзена» в главные российские сайты. Источники новостей определят власти
«Паддингтон-4», Bloodborne и «За пределами вселенных»: что показали в первый день CinemaCon
Oasis, Iron Maiden и Sade вошли в Зал славы рок-н-ролла 2026 года
Гитаристу No Doubt Тому Дюмону диагностировали болезнь Паркинсона
Женщина впервые стала главным тренером мужской футбольной команды Бундеслиги

Улицы Варанаси в трейлере «Песен джиннов» Романа Михайлова

Фото: K24

Кинопрокатная компания К24 опубликовала трейлер девятого фильма Романа Михайлова «Песни джиннов». Премьера состоится на ММКФ в рамках программы «Русские премьеры».

«Песни джиннов» — третий фильм Михайлова, снятый в Индии: ранее он работал там над «Жар-птицей» и «Надо снимать фильмы о любви». Проект создан в копродукции с индийской компанией Respect India Entertainment и с участием профессиональных индийских актеров. Большая часть съемок проходила в Варанаси. Одной из площадок стал настоящий ашрам — духовная община во главе с гуру, куда со всего мира приезжают за развитием через духовные практики.

Видео: K24

Фильм разделен на четыре главы, в которых герои переживают сакральный опыт. По сюжету две актрисы блуждают по улицам Варанаси в новогоднюю ночь, а герои из Гоа готовят музыкальное мероприятие с участием звезд российской эстрады. Однажды они окажутся на корабле, где будут по очереди рассказывать свои истории.

В фильме снялись звезды Болливуда Манасви Мамгаи («Суд») и Вьом Ядав («Гарми»). Роли исполнили и российские актеры Виктория Мирошниченко («Дылда»), Анастасия Негинская («Первый номер»), Владимир Трушников («Беспринципные», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), звезда шоу-бизнеса Светлана Бондарчук и певица Юлия Волкова из t.A.T.u.

