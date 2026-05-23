Сны о темных двадцатых. Расставляем 10 фильмов Романа Михайлова от худшего к лучшему

Наиболее радикально экспериментальный фильм Михайлова — снятый, как он сам описывал, опять же, в нашем интервью, в режиме «лаборатории света и цвета». Съемки велись на ощупь, без сценария, и это чувствуется: картина всю дорогу что‑то невнятно пытается сказать и местами кажется недоделанной. И все же это не тупиковое ответвление фильмографии, а тропинка, показывающая путь к новым, потенциально сногсшибательным открытиям. Да, сейчас может быть неясно, зачем включать целый клип рэпера Хаски посреди фильма о поиске мамы в секте. И для чего так долго импровизировать на очень плохом английском спектакль по мотивам индийской народной сказки перед толпой индийских детей. Но все равно от непредсказуемого зрелища со странными эстетическими пропорциями не оторваться.