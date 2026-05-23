Сны о темных двадцатых. Расставляем 10 фильмов Романа Михайлова от худшего к лучшему

Это расширенная и обновленная версия материала, который впервые был опубликован на сайте «Афиша Daily» 17 марта 2025 года.
10. «Песни джиннов» (2026)
Все фильмы Романа Михайлова наполнены сюрреалистическими сценами и сказочными вайбами, однако ни в один его сюжетный ход не было так сложно поверить, как в авантюру индийцев, желающих раз и навсегда разбогатеть за счет одного выступления Юлии Волковой (играет саму себя) на Гоа. А бесконечный диалог актрис, блуждающих по улицам Варанаси и промывающих кости российской киноиндустрии, вызывает уникальное для фильмографии режиссера чувство пошлой банальности происходящего. Действие картины происходит в новогоднюю ночь, и, кажется, в ее основе тот самый сценарий, который Михайлов когда‑то предлагал продюсерам франшизы «Елки» (и рассказывал об этом нам в интервью). Если это так, то пластиковый дух «Елок» ему удалось передать сполна, правда и кино это есть смысл смотреть исключительно под очень благосклонный новогодний настрой.
«Песни джиннов» выпустит в российский прокат компания K24.
9. «Пока небо смотрит» (2026)
Первый и единственный на сегодняшний день фильм Михайлова, снятый без участия волшебной руки кинооператора Алексея РодионоваНе путать с полным тезкой — оператором фильма «Иди и смотри».. С плывущей и искрящейся камерой Родионова даже на таком банальном материале (почти все содержание фильма — непримечательные будни группы танцоров брейка) мог бы получиться формалистский шедевр уровня «Труппы» Роберта Олтмана (в новаторском цифровом фильме классика по факту тоже не происходило ничего особенного). Увы, прозаично снятое кино не поднимается выше уровня бэкстейджаПо сюжету героиня Валерии Гайи Германики снимает фильм о танцорах, участвующих в съемках реалити-шоу с ведущим Сосо Павлиашвили., нарезки танцев героев и массовки смешиваются в общую невнятную кучу, а оживает зрелище только на сценах с Федором Лавровым, который играет продюсера, впадающего в делирий из‑за танцовщицы. И все равно даже такой проходной Михайлов — чуть ли не самое живое и любопытное кино, снятое в России-2026.
8. «Наследие» (2023)
Неплохая работа Михайлова, которая, тем не менее, оставляет ощущение необязательности. «Наследие» — экранизация его собственного рассказа, которая похожа на затянутую короткометражку, а не на настоящий полнометражный фильм — кинороман или киноповесть. Но даже скромный сюжет в исполнении Михайлова — любопытное окошко в уникальную режиссерскую вселенную. Он смотрит на одноэтажную Россию темных двадцатых как на мистическое пространство, где прошлое и настоящее сосуществуют, а обычный ход времени нарушен. На практике это означает, что, чтобы стать человеком, школьнику нужно самостоятельно отпеть покойного сельского колдуна — мелочь, конечно, но очень уж метко выхваченная из снов.
7. «Жар-птица» (2024)
Наиболее радикально экспериментальный фильм Михайлова — снятый, как он сам описывал, опять же, в нашем интервью, в режиме «лаборатории света и цвета». Съемки велись на ощупь, без сценария, и это чувствуется: картина всю дорогу что‑то невнятно пытается сказать и местами кажется недоделанной. И все же это не тупиковое ответвление фильмографии, а тропинка, показывающая путь к новым, потенциально сногсшибательным открытиям. Да, сейчас может быть неясно, зачем включать целый клип рэпера Хаски посреди фильма о поиске мамы в секте. И для чего так долго импровизировать на очень плохом английском спектакль по мотивам индийской народной сказки перед толпой индийских детей. Но все равно от непредсказуемого зрелища со странными эстетическими пропорциями не оторваться.
На уровне атмосферы — убаюкивающего эмбиент-саундтрека и ослепительного контрового света — это куда более убедительное кино, чем на уровне сюжета. Словом, опыт, который даже при просмотре на большом экране может быть не самым простым, но точно очень запоминающимся — таким, что даже спустя много лет можно будет гордиться собой.
6. «Надо снимать фильмы о любви» (2024)
Фильм о фильме, сымпровизированный параллельно с «Жар-птицей» и перекликающийся сюжетом с «Анорой», в которой Марк Эйдельштейн снялся незадолго до поездки в Варанаси. Опять же, Индия и индийцы в кадре скорее декоративные, но съемочная группа под руководством Михайлова в роли самого себя — самая убедительная секта из всех, которые он помещал в кадр (и уж точно убедительнее молодежной как бы секты из «Жар-птицы»). По сюжету Эйдельштейн (тоже играет самого себя) сбегает со съемок, как подросток из пионерлагеря, со случайной пассией, встреченной на улице. Неутешительная мысль фильма с обманчиво позитивным слоганом в названии: даже из эскапистского мира творчества героям хочется сбежать.
5. «Путешествие на солнце и обратно» (2025)
Максимально заигрывающее с мейнстримом и при этом наиболее избыточное творение режиссера. История улыбчивого юноши (Олег Чугунов), проживающего 1990-е и явно списанного автором с самого себя, представлена в виде семи стриминговых серий, но это не увлекательная телесага (а-ля «Слово пацана») и даже не медленный авангардный аттракцион (а-ля «Твин Пикс-3»), а скорее очень режиссерская версия или просто сырая сборка вполне конвенционального полнометражного киноромана воспитания. Михайлов не пытается искать в прошлом предпосылки современности и ставить диагнозы стране и обществу, а вместо этого просто плывет по реке меланхолии, будто бы до сих пор продолжая жить в выцветшем мире братков, катал, колдунов, притонов, больниц, препаратов и мистических советских книг.
Да, мудрой дистанции и изящного лаконизма по сравнению, например, с «Нежным возрастом» Сергея Соловьева работе не хватает, но всем тем, кто интересуется Михайловым, эту долгую повесть об авторском становлении обязательно стоит высидеть — хотя бы ради концовки, где режиссер вспоминает, что надо снимать фильмы о любви.
4. «Поедем с тобой в Макао» (2023)
Лучшие фильмы Романа Михайлова располагаются на пересечении расплывчатых сновидений и строгих жанров. «Поедем с тобой в Макао» — классическая драма об азартных играх, эдакий «Король бильярда» или скорее даже «Цвет денег» (опытный игрок тут тоже посвящает в азы профессии юного протеже — своего сына) с поправкой на современный Петербург и подпольные казино в подсобках рыболовных магазинов в качестве локаций. Главная роль самого Михайлова — одна из сильнейших актерских работ вообще во всех его фильмах, а экранные отношения отца с сыном (Олег Чугунов) реально цепляют за живое. Из минусов картины — замах скорее опять же на рассказ, и тот факт, что ставки непосредственно в играх, а не в отношениях, почти не чувствуются.
3. «Отпуск в октябре» (2023)
Пугающе убедительный фильм Михайлова о его любимой теме — побеге от реальности. Героиня (Мария Мацель) сначала уезжает в кузове фуры на закрытую съемочную площадку болливудского фильма в одной петрозаводской заброшке (это была бы очень смешная метафора внутренней эмиграции, если бы она не была такой жуткой). А затем, борясь со скукой на фоне застопорившейся работы, включается в странную игру со съемками импровизированных ремейков советских застойных фильмов. И остается в этой игре навсегда. Болезненно меланхоличная фантазия в багрово-желтых тонах, прочно застревающая в голове и ничуть не уступающая похожим фантазиям Линча или, скажем, Джейн Шенбрун.
2. «Сказка для старых» (2022)
Звание самого культового отечественного режиссера 2020-х — не аванс, а констатация факта, ведь в своем дебютном фильме Михайлов сразу же сорвал культурный куш, совместив два жанра, на которых вообще базируется все современное российское кино. А именно: ревизионистскую бандитскую драму и киносказку. В целом на такой заявке можно было бы уехать далеко даже с расплывчатыми деталями, но Михайлов сразу же продемонстрировал недюжинную подкованность в обоих режимах повествования. Три сына-бандита (Федор Лавров, Кирилл Полухин, сам Михайлов в роли шулера) и отец (Анатолий Тишин) у него выглядят повидавшими жизнь, забавными и живыми. При этом режиссер смело подчиняет сюжетный фундамент сказочным законам, а не делает их каким‑то поверхностным косметическим оформлением. Результат — закрытый, но полностью закономерный экранный мир, зеркало не только российского кинематографа 2020-х, но и жизни.
1. «Снег, сестра и росомаха» (2023)
Главный на сегодняшний день шедевр Михайлова работает не за счет повествовательной логики, выбора жанра или остроумных решений, а благодаря нетривиальной экранной химии. Ведь это мелодрама, и в ней, как водится, больше всего ценятся невидимые искры между героями — в данном случае оперативником (Федор Лавров) и сектанткой (Екатерина Старателева), случайно влюбляющимися по телефону на фоне голубых сугробов и оранжевых уличных фонарей. Действительно трогательное кино, идеально понятное на эмоциональном уровне, заканчивающееся не просто сонным смирением с реальностью, как обычно у Михайлова, а надеждой на то, что вот-вот случится чудо, которое изменит все.