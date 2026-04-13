Вышел трейлер приквела «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»

Фото: Lionsgate

Lionsgate выпустил трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». В российский прокат лента выйдет 19 ноября — на день раньше мировой премьеры.

Действие картины разворачивается за 24 года до событий первого фильма и рассказывает историю Хеймитча Абернати — наставника Китнисс Эвердин и единственного победителя из дистрикта 12.

Сюжет начинается утром жатвы 50-х Голодных игр — Второй квартальной бойни (проводится раз в 25 лет). В этот раз по правилам каждый дистрикт отправляет вдвое больше участников, поэтому вместо 24 трибутов в этот раз сражаться будут 48 детей.
 

Главные роли исполнили Джозеф Зада (Хеймитч), Джесси Племонс (молодой Плутарх Хевенсби), Рэйф Файнс (президент Сноу), Гленн Клоуз (чиновница дистрикта 12 Друзилла Сикл), Киран Калкин (ведущий Цезарь Фликерман), Эль Фэннинг (молодая Эффи Тринкет), Маккенна Грейс (трибут Мейсили Доннер), Майя Хоук (молодая Вайресс), Уитни Пик (Ленор Дав Бэрд, возлюбленная Хеймитча) и Келвин Харрисон-мл. (молодой Бити Латье).

Режиссером выступил Фрэнсис Лоренс, сценарий написал Билли Рей. Продюсерами стали Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и сам Лоренс. Это уже второе появление Хеймитча на экране после оригинальной тетралогии, где его роль исполнял Вуди Харрельсон.

