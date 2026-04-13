Кинокампус Киностудии Горького проведет Дни открытых дверей

Афиша Daily
Фото: предоставлено пресс-службой

В Кинокампусе Киностудии Горького пройдут Дни открытых дверей. Об этом «Афише Daily» рассказали представители комплекса.

С 17 по 26 апреля дети, подростки и их родители смогут посетить Кинокампус и поучаствовать в бесплатных мастер-классах по кинопроизводству, озвучиванию и дубляже, актерскому мастерству и созданию комиксов.

«Пробное занятие поможет определиться с интересами и обнаружить скрытые таланты, которые в дальнейшем можно развить на долгосрочных курсах кинокампуса», — подчеркнули представители студии.

Во время Дней открытых дверей пройдут также презентации учебных программ. Попасть на них можно по предварительной регистрации. На мероприятиях можно будет пообщаться с экспертами киноиндустрии.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

17 апреля, к примеру, продюсер Владислав Рубин («Киберслав», «Гром: Трудное детство») проведет паблик-ток. Он расскажет о вызовах киноиндустрии и поделится, как создаются подростковые и молодежные меедиапроекты.

В этот же день для подростков разных возрастов (12-13 лет и 14-17 лет) проведут мастер-классы по созданию видеоэтюда. Детям помладше (10-11 лет) предложат поучаствовать в занятии по озвучиванию мультфильма. Свои силы в дубляже смогут опробовать и более взрослые школьники.

Для родителей организуют специальную программу. В ней — паблик-ток «Кино и медиа. Кинопроизводство и Озвучивание» с открытым микрофоном, а также посвященная гибридным профессиям встреча при участии Российского государственного социального университета.

Последующие дни недели будут не менее активными. 18 апреля подростков ждет актерский мастер-класс и практикумы по веб-комиксу и диджитал-иллюстрации. 24 апреля желающие смогут узнать больше о VR в кинопроизводстве и послушать паблик-ток с участием гендиректора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева. 25 апреля детям расскажут о секретах работы актера в кадре и записи самопроб.

Наконец, 26 апреля школьникам расскажут об этапах создания фильма и съемочной команде. Их родителей же пригласят на новую серию паблик-токов о кинопроизводстве.

Кинокампус Киностудии Горького — креативное пространство на базе легендарной московской студии, где дети и подростки могут освоить современные медиапрофессии. Он расположен на улице Сергея Эйзенштейна и оснащен богатой технической базой, необходимой для изучения кинопроизводства.

