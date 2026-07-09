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Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи обзавелся тизером и датой премьеры

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix/YouTube

Netflix показал первый тизер второго сезона сериала «Джентльмены» Гая Ричи. Новые эпизоды выйдут на стриминге 3 сентября.

Действие продолжения развернется спустя год после событий первого сезона. Эдди Хорниман и Сьюзи Гласс продолжают работать в зарубежной криминальной империи Бобби Гласса и пытаются расширить бизнес. Однако решения Бобби становятся все более сомнительными, и героям придется решить, вмешаться ли им или рискнуть потерять все.

Видео: Netflix/YouTube

К своим ролям вернутся Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Рей Уинстон, Джоли Ричардсон и Винни Джонс. Среди новых актеров — Хью Бонневилль, Бенджамин Клементин, Бенедетта Поркароли, Микеле Морроне, Серджо Кастеллитто, Амра Малласси, Тайлер Конти, боксер Крис Юбэнк-младший и телеведущая Майя Джама.

Гай Ричи создал сериал по мотивам своего одноименного фильма. Он также выступает сценаристом и исполнительным продюсером шоу вместе с Мэттью Ридом. Одним из режиссеров второго сезона стал Эран Криви.

Первый сезон «Джентльменов» вышел на Netflix в марте 2024 года. Он провел десять недель в глобальном топ-10 англоязычных сериалов стриминга.

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