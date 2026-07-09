Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи обзавелся тизером и датой премьеры

Действие продолжения развернется спустя год после событий первого сезона. Эдди Хорниман и Сьюзи Гласс продолжают работать в зарубежной криминальной империи Бобби Гласса и пытаются расширить бизнес. Однако решения Бобби становятся все более сомнительными, и героям придется решить, вмешаться ли им или рискнуть потерять все.