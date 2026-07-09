Роскосмос показал со спутника штормовой циклон, который движется на Москву

В госкорпорации сообщили, что ранее этот циклон обрушился на Калининградскую область, где сильный ветер и ливни повалили деревья, повредили автомобили и крыши домов, а также оставили без электричества часть населенных пунктов. Теперь атмосферный фронт достиг Московского региона.