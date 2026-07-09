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Роскосмос показал со спутника штормовой циклон, который движется на Москву

Афиша Daily
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Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки штормового циклона, который подошел к Москве. Изображения были сделаны с высоты более 35 тыс. километров.

В госкорпорации сообщили, что ранее этот циклон обрушился на Калининградскую область, где сильный ветер и ливни повалили деревья, повредили автомобили и крыши домов, а также оставили без электричества часть населенных пунктов. Теперь атмосферный фронт достиг Московского региона.

© Роскосмос

Синоптики предупреждают, что в ближайшие выходные столицу ожидают сильные осадки. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, причиной станет редкий эффект Фудзивары — метеорологическое явление, при котором два циклона сближаются и образуют одну более мощную систему.

По прогнозам, в Москве может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Дожди, как ожидается, будут идти практически всю следующую неделю.

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