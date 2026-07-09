Фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск

У ленты появилось несколько продолжений, в том числе одноименный анимационный сериал 1994–1995 годов. На большой экран вышли также «Освободите Вилли 2: Новое приключение» и «Освободите Вилли 3: Спасение». В 2010 году Уилл Гейгер снял «Освободите Вилли: Побег из Пиратской бухты», но уже без участия актеров из первого фильма.