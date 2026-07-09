Фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск

Студия Warner Bros. выпустит новую версию фильма «Освободите Вилли». Об этом сообщил Variety.
Перезапуском картины займутся Мэри-Маргарет Кунце и Джейд Халли Бартлетт (оба — «Девушка Миллера»). Производство фильма возьмет на себя компания AGBO Энтони и Джо Руссо, режиссеров «Электрического штата» и «Мстители: Финал».
Продюсерами проекта будут Анджела Руссо-Отстот, Майкл Диско и Касси Уайтинг из AGBO. Исполнительными продюсерами станут братья Руссо и Лорен Шулер Доннер. В работе поучаствуют также Кортни Бейкер, Джесси Эрман и Кейт Адамс.
Оригинальный фильм «Освободите Вилли» вышел в 1993 году и стал хитом. Он рассказал об осиротевшем мальчике, подружившемся с косаткой. Картина собрал 153,7 млн долларов в мировом кинопрокате при бюджете в 20 млн.
У ленты появилось несколько продолжений, в том числе одноименный анимационный сериал 1994–1995 годов. На большой экран вышли также «Освободите Вилли 2: Новое приключение» и «Освободите Вилли 3: Спасение». В 2010 году Уилл Гейгер снял «Освободите Вилли: Побег из Пиратской бухты», но уже без участия актеров из первого фильма.