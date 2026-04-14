Новый фильм Кантемира Балагова покажут в Каннах

Барби Феррейра объяснила уход из «Эйфории»: «Это не стоило того»
Каждый третий россиянин готов попробовать микросмены на работе
К 2050 году метаболическая болезнь печени будет у 1,8 млрд человек
Более тысячи голливудских звезд выступили против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery
В Москве пройдет форум о поддержке женщин, воспитывающих детей с редкими заболеваниями
Ночные клубы в Лондоне закрываются из‑за изменения привычек у молодежи
Лиам Галлахер отреагировал на включение Oasis в Зал славы рок-н-ролла
Nordwind Airlines приостанавливает рейсы между Москвой и Петербургом
VK хочет встроить новости «Дзена» в главные российские сайты. Источники новостей определят власти
«Паддингтон-4», Bloodborne и «За пределами вселенных»: что показали в первый день CinemaCon
Oasis, Iron Maiden и Sade вошли в Зал славы рок-н-ролла 2026 года
Гитаристу No Doubt Тому Дюмону диагностировали болезнь Паркинсона
Женщина впервые стала главным тренером мужской футбольной команды Бундеслиги
Автор «Страны Саша» Юлия Трофимова выпустит фильм «Как пережить брак»
В колониях Самарской области протестировали роботов-патрульных
«Коммерсант»: в России создадут базу антипрививочников
Студент получил 10 суток за брошенный в саркофаг Ленина мокасин
В Москве в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog|
Кинокампус киностудии Горького проведет Дни открытых дверей
В День космонавтики «Сбер» устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»
«Иви» переименовал фильм «Она — мужчина» в «Виола в бутсах»
Мюзикл «Любовь без памяти» завершит первый сезон
Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о незаконных валютных операциях
Вышел трейлер приквела «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Пикник «Афиши» и независимое комьюнити «Лауд Бойз» провели совместную вечеринку
С 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня
Документальный фильм о Паше Технике выйдет 17 апреля в Okko
«Подписные издания» откроют шесть новых магазинов за три года

Новый фильм Кантемира Балагова покажут в Каннах

«Двухнедельник режиссеров» — независимая программа, проходящая параллельно Каннскому кинофестивалю, — опубликовал список фильмов-участников. Смотр откроет новая картина Кантемира Балагова «Варенье из бабочек» (Butterfly Jam).

Сюжет развернётся вокруг черкесской диаспоры в Нью-Джерси. Главный герой по имени Пытэх (дебютант из Казахстана Талха Акдоган) тренируется, чтобы стать профессиональным рестлером, и параллельно работает в ресторане черкесской кухни своего отца. Бизнес идет плохо. После того как одна из неудачных затей отца приводит к катастрофе, подростку приходится переосмыслить их отношения.

«Варенье из бабочек» станет англоязычным дебютом Балагова. Изначально картина называлась «Моника» и должна была сниматься в России, однако в итоге съемки прошли в 2025 году во Франции. Сценарий Балагов написал в соавторстве с писательницей Мариной Степновой, автором романа «Женщины Лазаря».

Помимо Акдогана в фильме снялись Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»), Барри Кеоган («Солтберн»), Гарри Меллинг («Ход королевы»), Томми МакИннис («Стриптизерши») и Моника Беллуччи («Малена»).

Полная программа «Двухнедельника режиссеров»:

  • «Butterfly Jam», Кантемир Балагов;
  • «The Diary of a Chambermaid», Раду Жуде;
  • «Once upon a time in Harlem», Уильям Гривс и Дэвид Гривс;
  • «Dora», Джули Джунг; 
  • «Clarissa», Ари Эсири и Чуко Эсири;
  • «L’espece Explosive», Сара Арнольд;
  • «Low Expectations», Эйвинд Сэндвик;
  • «Double Freedom», Лисандро Алонсо;
  • «We are Aliens», Кои Кадоваки;
  • «Thanks for Coming», Ален Кавалье;
  • «I see buildings fall like lighting», Клио Барнард;
  • «Atonement», Рид Ван Дик;
  • «Shana», Лила Пинелл; 
  • «Death has no master», Хорхе Тьен Арманд;
  • «Viva Carmen», Себастьян Лоденбах;
  • «9 Temples to Heaven», Сомпот Чидгасорнпондж;
  • «La Perra», Доминга Сотомайер;
  • «Le Vertige», Кантен Дюпье.
