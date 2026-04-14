Россиянка спасла волка, которого сбила машина, и назвала его Кулич

Афиша Daily
Фото: @belochkina_m

Гид по Кавказу Марина Белочкина рассказала в инстаграме*, как спасла волка. Она заметила, как дикое животное попало под машину, и не смогла пройти мимо. 

Увидев людей, волк сперва попытался убежать ― залез в озеро, а вот выбраться самостоятельно уже не смог. Марина с друзьями вытащили из воды раненое животное, завязали ему бантик на пасти и погрузили в машину.  

«Казалось, волк чувствовал, что мы не причиним ему вреда. Он совсем не сопротивлялся, когда мы фиксировали его клыкастую пасть импровизированным бантиком», ― поделилась девушка. 

Видео: @belochkina_m

Компания обратилась к проекту @help_birds_krd ― это пара из Краснодара, которая помогает диким животным. Выяснилось, что пострадавший ― молодой самец, которому 1–2 года. Ребята назвали его Кулич. 

«Волку предстоит поездка в Краснодар и операция. Мы очень надеемся, что он пойдет на поправку, все косточки заживут и его получится выпустить обратно в его естественную среду обитания», ― отметила блогер. 

Проект @help_birds_krd выхаживает раненых хищников и выпускает их на волю. Те, кто уже не сможет выжить самостоятельно, остаются в центре на пожизненном попечении. На территории центра живут шакалы, лисы, еноты и хищные птицы. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

