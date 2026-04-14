Барби Феррейра объяснила уход из «Эйфории»: «Это не стоило того»

Бывшая звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра рассказала, почему покинула шоу после второго сезона.
Актриса, игравшая Кэт Эрнандес, призналась, что ее роль со временем стала «уменьшаться» и оставаться в проекте ради славы не имело смысла: «Если бы „Эйфория“ давала мне возможность расти, я бы с радостью оставалась там сколько угодно. Но шоу не позволяло мне показать мой диапазон. Со временем роль становилась все менее значимой».
Актриса подчеркнула, что ее уход был обоюдным решением. Она хочет играть разные роли и работать над глубокими персонажами, что, по ее мнению, перестало быть возможным для Кэт после первого сезона.
«Мне не важно, будет ли проект самым популярным шоу в мире, главное — творческая реализация. Когда одна дверь закрывается, открывается дверь в независимое кино. Это совсем другой опыт. Быть частью такого популярного сериала было весело, но для моих амбиций как актрисы это не стоило того», — сказала Феррейра.
Сейчас актриса снимается в независимых фильмах «Лица смерти» и «Mile End Kicks». Она отметила, что именно независимые режиссеры поверили в нее, в отличие от крупных студий, которые сомневались.
Третий сезон «Эйфории» стартовал на HBO. В новых эпизодах произошел временной скачок на несколько лет вперед, а сама Зендая недавно намекнула, что этот сезон может стать последним для сериала.