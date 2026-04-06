После череды громких премьер 2026 года — среди которых новый сезон «Эйфории», фильм «Вот это драма!», вторая часть «Дюны» и «Одиссея» Кристофера Нолана — Зендая планирует взять паузу и временно исчезнуть из публичного пространства. В недавнем интервью актриса призналась, что боится надоесть зрителям и очень ценит их поддержку.