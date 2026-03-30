Ру отправляется в Мексику в новом трейлере продолжения «Эйфории»

Афиша Daily
Кадр: HBO

На ютуб-канале HBO Max опубликовали новый трейлер третьего сезона «Эйфории» — сериала Сэма Левинсона, в котором центральную роль исполняет Зендая.

В ролике героиня актрисы Ру оказывается на допросе. Там ее спрашивают, была ли она когда‑либо в Мексике. Ру отрицает это, но зритель вскоре понимает, что девушка лжет.

Видео: HBO Max/YouTube

Действие в продолжении шоу развивается спустя пять лет после событий второго сезона. За это время, как мы видим, Ру успела пересечь границу и связаться там с сомнительными людьми, торгующими наркотиками.

«В начале мы должны были выбрать, кем мы были и чего хотели. Но чего мы не осознавали, так это то, как далеко мы готовы зайти», — говорит Ру в трейлере нового сезона.

Трейлер показывает, как жизнь Ру оказывается в опасности. Не меньшие проблемы, судя повсему, и у других героев сериала. Нейту (Джейкоб Элорди) угрожают прямо на его свадьбе с Кэсси (Сидни Суини). Али (Колман Доминго) оказывается в больнице, а Джулс (Хантер Шафер), похоже, теряет себя в секс-индустрии.

Новые серии «Эйфории» выйдут на HBO Max 12 апреля. В них появятся Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Даниэль Дедуайлер («Тем больнее падать»), Илай Рот («Хостел»), Гидеон Адлон («Общество»), Джессика Блэр Херман («Как я встретил вашу маму»), Мэдисон Томпсон («Озарк»).

Третий сезон снят в формате VistaVision, который считается предвестником IMAX. По словам Элорди, Левинсон «создал что‑то невероятно умное и кинематографичное».

Расскажите друзьям