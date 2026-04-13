Пикник «Афиши» и независимое комьюнити «Лауд Бойз» провели совместную вечеринку

В ночь с 10 на 11 апреля Пикник Афиши и независимое комьюнити Лауд Бойз открыли фестивальный сезон, проведя совместную вечеринку в московском креативном пространстве Yauza Place.
Первые две тысячи билетов разобрали за несколько часов после старта регистрации, как и дополнительные места. Ночью в Yauza Place можно было не только танцевать, но и купить «золотой» билет на Пикник Афиши с автографами артистов, а также выиграть VIP-апгрейды с экскурсией по закулисью фестиваля.
Пикник Афиши и Лауд Бойз воссоздали фестивальный опыт в масштабе клуба: с сильным лайнапом, продуманной драматургией и вниманием к деталям. Гостям включали музыку разных жанров: от хип-хопа и рейва до экспериментальной электроники и поп-хитов.
Лайнап открыла музыкальный продюсер Пикника Афиши Марина Земка, затем ее сменили Лека Иорданян и Никита Заболоцкий с совместным сетом. Участники хип-хоп объединения Ozерники — Пак, Тейстлув и Парфюмер — провели импровизированный перформанс на диджейской стойке, исполнив совместный бенгер «Я хочу себе лицо как у Уильяма Дефо» с масками знаменитого актера.
Хозяева вечеринки Лауд выступили с миксом лучших треков, за ними последовали Куок и Slava Marlow с эксклюзивным клубным выступлением. Предрассветный блок провели Астма Пацаны.
В 2026 годах сам фестиваль Пикник Афиши пройдет в двух городах — 20 июня в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское». 8 августа — Петербурге, на Елагином острове.