Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о незаконных валютных операциях

Афиша Daily
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Суд приговорил Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Лерчек, к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 млн рублей по делу о переводе валюты по подложным документам, сообщает РИА «Новости».

Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, Чекалин со своей бывшей женой и деловым партнером Романом Вишняком незаконно вывел более 250 млн рублей, полученных в качестве дохода от проведения онлайн-марафонов. Они поступили на счета компаний в Дубае по поддельным документам.

Чекалин просил условный срок, мотивируя тем, что его бывшая жена Валерия проходит лечение от онкологии, а дети остаются на его попечении. Он частично признал вину, утверждая, что он и партнеры не предоставляли в банк фальшивые документы. Блогер просил квалифицировать его дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

В марте у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами и поражением костей, она ослепла на правый глаз. Уголовное дело против нее выделили в отдельное производство и приостановили до выздоровления.

В марте 2023 года на Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Дело об отмывании денег закрыли в марте 2024-го за отсутствием состава преступления.

В октябре 2024-го на экс-супругов завели новое уголовное дело — о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов, по которому Артем Чекалину сейчас вынесли приговор. В январе его партнера Романа Вишняка cуд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы. Его уголовное дело выделили в отдельное производство и рассмотрели за два заседания, поскольку Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

