Oasis, Iron Maiden и Sade вошли в Зал славы рок-н-ролла 2026 года

Фил Коллинз уже был членом Зала славы как участник Genesis, но в этом году он был включен в список впервые как сольный исполнитель. Лютер Вандросс и Wu-Tang Clan также попали в Зал славы с первой попытки. Oasis, Iron Maiden и Joy Division/New Order добились этого с третьего раза, Sade и Билли Айдол — со второго.