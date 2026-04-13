Документальный фильм о Паше Технике выйдет 17 апреля в Okko

Афиша Daily
Фото: Okko

17 апреля в Okko состоится премьера документального фильма «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Проект расскажет о скрытой стороне жизни музыканта и раскроет его как человека и артиста. 

«Для одних он был мемом и маргиналом, а для других ― метаироничным интеллигентом и противоречивым талантом авангардной музыки, чья жизнь трагически оборвалась в тот самый момент, когда, казалось, он навсегда сумел победить пагубную привычку. Пашу обсуждали представители абсолютно разных поколений, а проводить его в последний путь пришли тысячи человек. До сих пор его истинная личность остается загадкой, причем не только для поклонников, но и для самых близких», — гласит синопсис ленты.

Фильм охватит период с начала 2000-х по 2025 год и покажет в трех актах, как из яркого представителя рэп-андеграунда Техник превратился в человека-мема. В основу фильма легли кадры из личных архивов, эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки о жизни героя. 

Создатели проекта также расскажут, с чего начиналась карьера Техника, как создавалась группа Kunteynir, откуда взялась маска обезьяны, как участие в Versus Battle сделало его легендой при жизни, а также как он боролся с наркозависимостью и почему его не смогли спасти во время отдыха в Таиланде.

Генеральными продюсерами проекта и авторами идеи выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссером проекта и креативным продюсером стал Владислав Кузнецов, автором сценария — музыкальный критик Даня Порнорэп.
 

