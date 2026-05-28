Колин Фаррелл в роли детектива в трейлере второго сезона «Шугара»

Apple TV представила трейлер второго сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли. Премьера состоится 19 июня.
Первый сезон рассказывал о Джоне Шугаре — частном детективе, расследующем таинственное исчезновение дочери легендарного голливудского продюсера и попутно узнающем темные секреты знаменитой семьи. Во втором сезоне Шугар берется за два сложных дела: ему предстоит найти проблемного старшего брата известного боксера и параллельно расследовать исчезновение собственной сестры.
В сериале также снялись Эми Райан, Кирби Хауэлл-Батист, Джеймс Кромвелл, Чин Ха, Раймонд Ли, Тони Далтон и другие. Режиссерами выступили Фернанду Мейрелиш и Адам Аркин. Они же занимались постановкой эпизодов в первом сезоне шоу. Сериал вышел весной 2024 года, а осенью стало известно о продлении шоу.