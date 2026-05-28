Опрос: каждый третий россиянин носит украшения от бывших

Исследование показало, что у большинства россиян (88%) после расставания остаются подарки от бывших партнеров. Причем у 60% сохранились вещи сразу от нескольких бывших, еще у 28% — от одного человека. Респонденты признались, что относятся к таким вещам спокойно. 72% уверены: подарки от бывших — это просто вещи, и пользоваться ими нормально как самому, так и партнеру. Еще 12% готовы пользоваться такими вещами сами, но испытывают дискомфорт, если это делает партнер. При этом женщины отвечали так чаще мужчин — 15% против 9%.