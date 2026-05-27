Айла Фишер и Анна Фэрис проводят безумные выходные в трейлере комедии «Спа-уик-энд»

Афиша Daily
На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Спа-уик-энд», в котором снялись Анна Фэрис («Очень страшное кино»), Айла Фишер («Шопоголик»), Лесли Манн («Удивительный мир Марвина») и Мишель Бюто («Клуб первых жен»).

Фэрис, Манн и Бюто сыграли трех подруг, каждая из которых сталкивается со сложностями в жизни. Одна вечно занята на работе и не находит времени на личную жизнь, другую бросил муж, третья сама решила расстаться со своим партнером.

Женщины решают, что им пора отдохнуть, и планируют выходные на спа-курорте. Там к ним присоединяется четвертая подруга — безбашенная Мел в исполнении Фишер. Вместе героини посещают йога-классы, ходят на массаж и переосмысливают жизнь.
 

Режиссерами и сценаристами комедии выступили Джон Лукас и Скотт Мур, известные по фильму «Очень плохие мамочки». Продюсерами стали Сюзанн Тодд и Джон Фридберг. В актерский состав вошли Ясмин Кассим и Адам Демос.

Производством картины занимались Black Bear Pictures и Team Todd. Релиз ленты в зарубежном кинопрокате запланирован на 21 августа. 
 

