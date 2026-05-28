Российский космонавт сообщил маме, что «надел шапку» перед выходом в открытый космос

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос показал на камеру лист бумаги с надписью «Мама, я надел шапку». Это заметили во время трансляции Роскосмоса, пишет РИА «Новости».



Кудь-Сверчков вышел в открытый космос в 17.17 по московскому времени 27 мая вместе с другим российским космонавтом Сергеем Микаевым. Это первый выход россиян в этом году, а также второй в карьере Кудь-Сверчкова и первый у Микаева. Они вернулись на МКС спустя 6 часов и 6 минут.