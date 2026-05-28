Forbes представил свой ежегодный рейтинг «30 до 30» — самых перспективных россиян из разных сфер, которым не больше 30 лет.
Лонг-лист из 100 номинантов редакция Forbes формировала вместе с экспертами из разных сфер, а также с участниками рейтинга прошлых лет. При выборе учитывались возраст, признание в профессиональном сообществе, конкурентоспособность на российском или глобальном уровне, медийность и результаты читательского голосования. Итоговый топ-30, по три лауреата в каждой категории, редакция определила путем голосования читателей и жюри.
Ниже — полный список победителей:
Предприниматели
- Артур Романов и Тимофей Черкасов, 29 лет — основатели стартапа Trace Inc.
- Руслан Анасов, 28 лет — сооснователь бренда одежды «Телодвижения».
- Марсель Кадыров, 29 лет — основатель компании «ТюменьНефтеТехнологии».
Финансы и инвестиции
- Дарья Тарасенко, 29 лет — старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.
- Дарья Теркина, 29 лет — директор направления МСБ в Восточной Европе в Mastercard.
- Сергей Бугров, 30 лет — исполнительный директор Sber Private Banking.
Наука и технологии
- Артур Самигуллин, 27 лет — руководитель платформы Yandex AI Studio.
- Никита Матасов, 25 лет — популяризатор космонавтики, аэрокосмический инженер, участник отбора в отряд космонавтов.
- Иван Стельмах, 30 лет — исследователь в области машинного обучения и ИИ, профессор РЭШ и директор по продукту в Центральном университете.
Управление
- Георгий Зосидзе, 28 лет — управляющий директор «Додо Пиццы» в России и Центральной Азии.
- Дарья Верещагина-Дарвер, 25 лет — креативный директор, директор ATL-департамента в S7.
- Владимир Абазов, 29 лет — директор по росту, аналитике и монетизации экосистемы в Т-Банке.
Спорт и киберспорт
- Петр Гуменник, 24 года — фигурист.
- Иван Гогин, 18 лет — киберспортсмен, известный под ником Zweih.
- Ангелина Мельникова, 25 лет — гимнастка.
Социальные практики
- Татьяна Белова, 29 лет — президент Консорциума женских неправительственных объединений.
- Мария Романюк, 30 лет — соучредительница проекта «Точка сборки».
- Николай Толпинский, 30 лет — социальный блогер.
Новые медиа
- Максим Лутчак, 23 года — блогер.
- Екатерина Касатова, 29 лет — блогер, известная как Катя Голден, и основательница бьюти-бренда Luvu.
- Тимур Далгатов, 25 лет — блогер.
Музыка
- Илья Золотухин, 25 лет — солист группы «Бонд с кнопкой».
- Арам Байталов, известный как Jakone, и Лиана Геворкян, известная как Kiliana, — поп-исполнители.
- Михаил Смирнов, 22 года — певец, выступающий под псевдонимом мартин.
Искусство
- Александра Пацаманюк, 25 лет — междисциплинарная художница.
- Ася Заславская, 28 лет — художница.
- Мила Ершова, 28 лет — актриса.
Мода и дизайн
- Анастасия Селиванова, 28 лет — основательница бренда Ana Selivanova.
- Марк Родовский, 27 лет — основатель бренда Marcelo Miracles.
- Елена Смирнова, 28 лет — визажистка.