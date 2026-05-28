Уполномоченная по правам детей Москвы предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет

Уполномоченная по правам детей Москвы Ольга Ярославская считает, что возраст трудоустройства для детей можно снизить с 14 до 12 лет. Об этом она сказала на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул», сообщает РИА «Новости».



«Не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», — заявила она. По ее словам, предоставить такую возможность всем желающим не получается.



Сейчас законодательство разрешает легкий труд для детей с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подросток может с 15 лет после получения общего образования. С 16 лет он может работать на общих основаниях.



Недавно стало известно, что средний возраст работающих россиян составил 42,5 года. В восьми отраслях доля сотрудников старше 50 лет превысила 35%.