Средний возраст работника в России составил 42,5 года

В марте выяснилось, что профессия автомаляра стала самой высокооплачиваемой среди рабочих в России. Средняя зарплата таких специалистов в 2026 году составила свыше 180 тыс. рублей. При этом медианная зарплата курьеров достигла 137 тыс. — это на 12% больше, чем у специалистов с высшим образованием.