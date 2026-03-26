Средний возраст работника в России составил 42,5 года

Афиша Daily
Фото: charlesdeluvio

Средний возраст работающих россиян составил 42,5 года. Об этом глава Минтруда Антон Котяков рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, написал «Сноб».

По словам Котякова, в ближайшие семь лет в России необходимо будет вовлечь в трудовую деятельность примерно 12 млн человек. В восьми отраслях доля сотрудников старше 50 лет превышает 35%.

Интересно, что в 2025 году работу активнее всего искали россияне старшего возраста — от 45 до 64 лет. Они в среднем рассчитывали на зарплату около 74 тыс. рублей. Молодежь была наименее активна в поиске работы.

В феврале стало известно, что средняя зарплата в России составила 98,1 тыс. рублей. Это более чем на 10 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

В марте выяснилось, что профессия автомаляра стала самой высокооплачиваемой среди рабочих в России. Средняя зарплата таких специалистов в 2026 году составила свыше 180 тыс. рублей. При этом медианная зарплата курьеров достигла 137 тыс. — это на 12% больше, чем у специалистов с высшим образованием.

Расскажите друзьям