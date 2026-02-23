Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей

«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями
Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней
Гигантского Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области

Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

За год средние зарплаты в России выросли более чем на 10 тысяч рублей. В ноябре 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата достигла 98 192 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕМИСС.

Годом ранее, в ноябре 2024 года, этот показатель составлял 86 399 рублей. Таким образом, за год зарплата в среднем по стране увеличилась на 11 793 рубля.

В 2024 году больше 100 тыс. рублей в месяц получали жители 12 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской и Магаданской областей, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Республики Саха и Камчатского края.

В 2025 году к этому списку добавились еще три региона — Амурская область, Красноярский край и Забайкальский край. А в Чукотском автономном округе и Магаданской области средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей.

Показатель рассчитывается как среднемесячная номинальная начисленная зарплата: общий фонд оплаты труда делят на число работников и количество месяцев в отчетном периоде.

Ранее РИА «Новости» проанализировали данные hh.ru и выяснили, что самой высокооплачиваемой вакансией в России в январе 2026 года является сварщик — медианная зарплата на этой позиции составила 267,3 тыс. рублей в месяц. 

