«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук

Больше всего заведений, где блины — это главное блюдо, в Ростове-на-Дону (7,4% от всех точек общепита). В топе также Волгоград (5,2%) и Новосибирск (2,6%). В Москве основные «блинные» районы — Тверской и Басманный (по 9 заведений), в Петербурге — Приморский (15), Центральный (14) и Московский с Калининским (по 12).