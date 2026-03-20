Профессия автомаляра стала самой высокооплачиваемой среди рабочих в России

Автомаляры стали получать самую большую зарплату среди рабочих в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Работы».

Средняя зарплата таких специалистов в 2026 году составила свыше 180 тыс. рублей. Год назад им предлагали сумму на 38% ниже.

Уровень дохода зависит от профессионального опыта, региона и условий труда. «Часто такие специалисты работают в автосервисах и на станциях технического обслуживания, где важна точность, аккуратность и знание современных технологий окраски», — говорится в исследовании.

На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сварщики. Средние доходы таких сотрудников достигли 167 132 рублей в месяц. На третьей строчке — монолитчики, которым зимой 2026 года предлагали в среднем 163 076 рублей. 

