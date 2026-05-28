Okko расширит географию летних кинотеатров

В 2026 году Okko расширит сеть своих летних кинотеатров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Помимо традиционных площадок в Москве (ВДНХ) и в Санкт-Петербурге («Севкабель Порт»), показы пройдут на Алтае (на курорте «Манжерок»), в Минске, арт-кластере «Таврида» в Судаке и на курорте «Мрия».
Кроме того, Okko станет партнером летних кинопоказов почти в 50 парках крупнейших городов Подмосковья. В программе заявлены российские и зарубежные хиты, а также специальные показы и события при участии представителей киноиндустрии.
Центральной площадкой останется кинотеатр на ВДНХ в Москве, где планируются наиболее громкие премьеры и спецпоказы. Там ожидаются такие фильмы, как байопик «Марти Великолепный», детектив «Левша» с Юрием Колокольниковым, шпионский триллер «Август» с Сергеем Безруковым, драмеди «Все, что тебя касается» и семейное фэнтези «Маша и медведи».
Здесь также представят лимитированную коллекцию мерча, на которую вдохновили оригинальные проекты Okko, с элементами в виде таймкодов сцен из сериалов. Летние кинотеатры сервиса будут работать в течение всего теплого сезона (до начала осени).