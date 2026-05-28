В 2026 году число отмененных авиарейсов в России выросло в четыре раза

В России за первые пять месяцев 2026 года количество отмененных авиарейсов выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «АльфаСтрахования».
Кроме того, число задержек рейсов увеличилось вдвое. В «АльфаСтраховании» сообщили, что объем страховых выплат пассажирам в 2026 году увеличился на 360%. Россияне также стали чаще возвращать авиабилеты: по данным оператора делового туризма «Аэроклуб», на внутренних рейсах показатель вырос до 8%, а на международных — до 13%.
На ситуацию повлияло несколько факторов. В начале года авиасообщению мешали аномальные снегопады, затем — конфликт на Ближнем Востоке. С мая ограничения работы аэропортов стали почти ежедневными из-за атак БПЛА и введения плана «Ковер».
Источники в нескольких аэропортах-миллионниках подтвердили «Коммерсанту» показатели отмен рейсов. Они отметили, что расписание полетов сейчас научились планировать гибче. По их словам, авиакомпании стали чаще заранее отменять задерживаемые рейсы и уведомлять об этом пассажиров, вместо того чтобы накапливать их в терминалах.
В Минтрансе раскрывать статистику Росавиации по динамике задержек и отмен не стали. При этом в ведомстве отметили, что ограничения «стали переноситься легче, чем раньше».