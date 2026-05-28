В 2026 году число отмененных авиарейсов в России выросло в четыре раза

В России за первые пять месяцев 2026 года количество отмененных авиарейсов выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «АльфаСтрахования».



Кроме того, число задержек рейсов увеличилось вдвое. В «АльфаСтраховании» сообщили, что объем страховых выплат пассажирам в 2026 году увеличился на 360%. Россияне также стали чаще возвращать авиабилеты: по данным оператора делового туризма «Аэроклуб», на внутренних рейсах показатель вырос до 8%, а на международных — до 13%.