В ночь на 29 мая в Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В Московской области в ночь на 29 мая прогнозируются заморозки от 0 до -2 градусов. Аналогичное похолодание ожидается в Тверской, Владимирской и Рязанской областях, сообщает Гидрометцентр РФ.
29 мая температура воздуха в Москве не будет превышать 12 градусов, ожидается небольшой дождь. 30 и 31 мая также возможен дождь, но на улице потеплеет до 15–17 градусов. 1 и 2 июня в столице снова прогнозируются осадки, но столбики термометров покажут 20–23 градуса.
Сильная жара в столице наблюдалась в середине мая. 20 мая температура воздуха в Москве побила 129-летний рекорд. Столбики термометров поднялись до +30 градусов. Предыдущий максимум зафиксировали в 1897 году. Тогда воздух прогрелся до +29,7 градуса.