«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии
Бывший машинист из Китая снял ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в Голливуде
Николас Кейдж выбрал лучшего исполнителя роли Человека-паука в кино
С 1 июня россиян могут оштрафовать за разговор по мобильному телефону на автозаправках
5G в России может заработать уже летом
Синоптик: в Москве сейчас холодно, как в сентябре, а в Подмосковье — как в октябре
Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет в октябре. Смотрим первый трейлер
У приквела «Рэмбо» появилась дата премьеры
Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tatts Finke Desert Race
Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира
Московский театр «Уголок дедушки Дурова» перестроят. По одному из проектов здание должно светиться
Энди МакДауэлл сыграет в «Пляжном чтиве»
Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма
Николас Кейдж официально сменил имя
Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела»
Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в тиктоке
Колин Фаррелл в роли детектива в трейлере второго сезона «Шугара»
MrBeast попробовал гематоген — и остался не в восторге
О Селин Дион снимут драматический сериал
В ночь на 29 мая в Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов
Стивен Спилберг верит в инопланетную жизнь
В Москве начались съемки фильма «Незнайка». В нем Кологривый играет Смекайло
«Бионические» небоскребы построят в Москве у «Войковской»
Уполномоченная по правам детей Москвы предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет
Оскар Айзек и Аль Пачино в трейлере криминальной драмы «Кодекс Данте»
Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007
«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили кофейные наборы к ЧМ-2026
В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега

Власти Бангладеш не дали принести в жертву буйвола по кличке Дональд Трамп

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Upuknews/ X

В Бангладеш спасли буйвола по кличке Дональд Трамп. Его хотели принести в жертву во время празднования Курбан-байрама, пишет агентство PTI.

Животное прославилось благодаря своей пышной шевелюре, напоминающей прическу президента США. Местное правительство решило сохранить жизнь буйволу и поместить его в национальный зоопарк, расположенный в столице страны. 700-килограммового Дональда Трампа взяли под официальную опеку в соответствии с официальным распоряжением.

Видео:&nbsp;Upuknews/ X

«Сегодня днем пришли полицейские и сообщили, что правительство приняло решение забрать буйвола, чтобы сохранить ему жизнь. Поскольку мы не хотим вступать в конфликт с властями, мы передали животное им», — сообщил владелец буйвола Монируз Заман.

Он отметил, что власти пообещали выплатить ему денежную компенсацию, либо предоставить взамен другого буйвола, корову или быка. Представитель полиции Рухул Куддус рассказал, что, по мнению сотрудников Департамента животноводства, буйвол еще молод. Куратор национального зоопарка Атикул Рахман добавил, что животному обеспечат надлежащий уход: для него уже подготовили отдельный вольер и выделили персонального смотрителя.

Расскажите друзьям