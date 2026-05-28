Американский блогер MrBeast опубликовал видео, в котором пробует самые странные шоколадки в мире. Среди них оказался российский гематоген.

MrBeast сперва попробовал шоколад с чесноком, а затем приступил к распаковке гематогена. Он рассказал зрителям, что сладость делают из коровьей крови. «На вкус как собачье лакомство», — поделился приятель блогера.
 

Видео: MrBeast2/YouTube

Сам MrBeast не прокомментировал вкус гематогена, коротко сказав только одно слово: «Окей». «Откуда ты знаешь, какое собачье лакомство на вкус?» — спросил он друга.

В ролике мужчины попробовали также шоколадку Brains & Eggs с яичным ликером и карамелизованным свиным мозгом, шоколад с хрустящими мучными червями и самый острый шоколад в мире.

