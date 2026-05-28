Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в тиктоке

Тейлор Свифт сделала сюрприз своей 8-летней поклоннице после того, как видео с ее участием завирусилось в тиктоке. Певица отправила Мэдлин и ее соседу-музыканту подписанные гитары и рукописные письма.
История началась с ролика, опубликованного в апреле. В видео девочка перекидывает через забор бумажный самолетик с просьбой к соседу Итану Хейсу сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант исполнил хит «Love Story», а Мэдлин подпевала ему во дворе. Видео набрало сотни тысяч лайков и в итоге дошло до самой Свифт.
По словам Итана Хейса, вскоре после публикации с ним связалась команда певицы. Сначала он ожидал получить, например, подписанный постер, но Тейлор отправила акустические гитары с автографами.
Мэдлин также получила личное письмо от артистки. В нем Свифт написала, что видео заставило ее улыбнуться, и призналась, что была очень рада увидеть, как девочка попросила соседа сыграть ее песню. Певица выразила надежду, что новая гитара вдохновит Мэдлин самой научиться играть.
Отчим девочки рассказал, что семья не рассчитывала, что ролик завирусится. По его словам, они просто хотели поделиться милым моментом с друзьями, но уже на следующее утро просмотры стали стремительно расти.