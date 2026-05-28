Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Marvel Studios

Том Холланд в интервью Empire высказался о своем будущем во вселенной Marvel после съемок в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». «Кто бы ни стал следующим героем — Майлз Моралес, Спайдер-Гвен, Женщина-паук или кто-то еще, — я с удовольствием поучаствую в создании новой главы. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но если бы я смог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив и ушел бы в закат», — сказал Холланд.

Человек-паук в исполнении Холланда впервые появился в фильме «Первый мститель: Противостояние» 2016 года, официально став частью кинематографической вселенной Marvel. Затем Sony Pictures выпустила фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в следующем году, где Роберт Дауни-младший вновь исполнил роль Железного человека. Позже Холланд вернулся к этой роли в фильмах «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019), «Человек-паук: Вдали от дома» (2019), «Веном: Да будет Карнаж» (2021) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).

Холланд придумал еще несколько идей для Человека-паука и был приглашен в сценарную комнату. Актер рассказал, что они с продюсерами договорились встречаться раз в две недели, чтобы предлагать идеи.

«Когда я только начинал работу над проектом, он назывался „Половое созревание Человека-паука“. Что произойдет, если Питер Паркер начнет терять контроль над собой и все изменится? Но этот слоган студия отвергла. Однако им понравилась основная идея, которую я предложил, и ее реализовали в новом фильме», — добавил Холланд.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Недавно Marvel опубликовала бэкстейдж-видео фильма, в котором режиссер Дестин Дэниел Креттон и исполнитель главной роли Том Холланд рассказывают о процессе съемок.

