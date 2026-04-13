В Москве в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog

В Москве с 17 по 19 апреля в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog|. Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы.
В мероприятии поучаствуют 55 российских галерей, в том числе «Крокин-галерея», Anna Nova, Lumiere Gallery, KGallery, «Пиранези Lab», Галерея Марины Гисич и другие. Площадкой ярмарки станет жилой квартал «Золотой» на Софийской набережной.
|catalog| организуют галеристы Александр Шаров («11.12»), Дмитрий Ханкин («Триумф»), Алина Крюкова (A-с-t-р-а) и соосновательница «Винзавода» Софья Троценко при поддержке Ассоциации галерей (АГА).
Создатели |catalog| надеются, что ярмарка поможет развитию отечественного арт-рынка и повышению его прозрачности. Мероприятие призвано расширить аудиторию современного искусства. На нем можно будет увидеть работы таких авторов, как Алексей Дьяков, Михаил Рогинский, Ольга Чернышева, Саша Фролова, Владимир Куприянов, Андрей Бартенев, Игорь Макаревич, Иван В.Ненашев.
Свой пятый выпуск ярмарка посвятит вопросам о природе ценности искусства, его физических и метафизических характеристиках. Концепцию |catalog| создала команда newnow — проект художников Марго Макаровой и Ули Савич.
Гостей |catalog| ждут дискуссии, лекции, кинопоказы, презентации меценатских инициатив, грантовых программ, мультимедийных проектов и работ по развитию регионов. Галерея pop/off/art представит на мероприятии свою издательскую программу. Журнал Masters Journal выпустит специальную газету |catalog| by MJournal — она будет распространяться в дни работы ярмарки.
18 и 19 апреля на площадке пройдут мастер-классы и туры, разработанные проектом «Винзавод.Дети» для несовершеннолетних любителей искусства. Участники соберут свою первую выставку, посетят медиаторский тур по галереям и создадут зин об истории ярмарки.
В 2026 году в |catalog| появится программа поддержки инициатив галерей под названием |с| — след. На ярмарке отметят две институции: наиболее проявившую себя в экспозиции галерею и галерею, которая создала значимое событие или запустила своей деятельностью позитивные изменения в индустрии. Победителей выберут путем голосования галерей-участниц.
По итогам ярмарки состоится аукцион современного искусства, его устроит аукционный дом ON вместе с АГА. На торгах представят ключевые работы художников, сотрудничающих с галереями-участницами. Их отобрали кураторы Алексей Веселовский и Ольга Попова. Предаукционная выставка запланирована на 26 мая, сами торги — на 3 июня. Часть средств от продаж пойдет на развитие инициатив АГА.