Ночные клубы в Лондоне закрываются из‑за изменения привычек у молодежи

Афиша Daily
Фото: Kajetan Sumila/Unsplash

Ночная жизнь в Лондоне переживает кризис из-за смены привычек у молодежи, сообщает Reuters. 

Молодое поколение тусовщиков не хочет просто пить алкоголь до утра, оно заинтересовано во впечатлениях. Из-за этого ночным клубам приходится придумывать новые форматы: устраивать дневные вечеринки, предлагать еду и приглашать артистов для живых выступлений. Согласно опросам, около 39% людей в возрасте от 18 до 24 лет вообще не пьют.

Как отмечает Reuters, отрасль переживает трудные времена уже не первый год. На нее повлияло не только изменение привычек, но и пандемия COVID, резкий рост операционных расходов, ужесточение правил лицензирования и повышение стоимости жизни для самих посетителей.

По данным аналитической компании CGA, число заведений, работающих допоздна, в 2025 году сократилось в Великобритании на 4,1%, и теперь их на 28% меньше, чем до пандемии. Эта статистика учитывает и открытия новых клубов. 

27-летний SMM-менеджер и постоянный посетитель клубов Алекс Гист рассказал, что многие клубы сегодня кажутся устаревшими, если не подстраиваются под растущий спрос на вечеринки, где важен сам опыт, — например, с диджей-сетами и живыми выступлениями.

«Люди теперь идут в клубы ради музыки и атмосферы, а не просто чтобы пить до глубокой ночи, — сказал он. — Поход в клуб больше не ощущается рутиной, это скорее что-то, чем хочется по-настоящему насладиться».

Примером кризиса служит закрытие культового клуба Corsica Studios на юге Лондона после двадцати лет работы. Представители заведения говорили, что число посетителей у них не снизилось, а вот выручка бара упала до минимальных значений, тогда как расходы продолжали расти. 

И все же представители индустрии настаивают: ночная жизнь Британии вовсе не умерла — она просто переместилась в другое время суток и в другие места. За последние два года в Лондоне открылись или расширились несколько крупных площадок. Они делают ставку на атмосферу и интересный лайнап, а также предлагают новые форматы ― вечеринки не в ночное время и перформансы.  

