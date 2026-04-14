К 2050 году метаболическая болезнь печени будет у 1,8 млрд человек

К 2050 году число людей с метаболической дисфункциональной стеатотической болезнью печени (MASLD) достигнет 1,8 млрд. Такой прогноз содержится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Gastroenterology & Hepatology.
Основные причины роста — ожирение и повышенный уровень сахара в крови. На сегодняшний день в мире насчитывается 1,3 млрд человек с этим заболеванием, что на 143% больше, чем три десятилетия назад.
MASLD поражает каждого шестого человека на планете (16% населения). В 1990 году таких пациентов было около 500 млн. Заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Наиболее высокие показатели распространенности зафиксированы среди людей в возрасте 80–84 лет, но наибольшее число заболевших приходится на более молодые группы: мужчины 35–39 лет и женщины 55–59 лет.
Главным фактором развития MASLD является высокий уровень сахара в крови, за ним следуют высокий индекс массы тела и курение, что подчеркивает тесную связь болезни с диабетом 2-го типа и ожирением.
Исследование также показало, что, хотя число заболевших растет, общее влияние болезни на здоровье (измеряемое в годах, потерянных из-за болезни или смерти) остается стабильным. Это говорит о том, что достижения в лечении помогают людям жить дольше и здоровее. Однако растущее количество пациентов означает, что многие находятся в зоне риска развития серьезных осложнений, таких как цирроз или рак печени.