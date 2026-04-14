К 2050 году метаболическая болезнь печени будет у 1,8 млрд человек

MASLD поражает каждого шестого человека на планете (16% населения). В 1990 году таких пациентов было около 500 млн. Заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Наиболее высокие показатели распространенности зафиксированы среди людей в возрасте 80–84 лет, но наибольшее число заболевших приходится на более молодые группы: мужчины 35–39 лет и женщины 55–59 лет.